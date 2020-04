Una metafora condominiale per spiegare le ragioni dei Paesi Bassi che non emergono

Leggi su feedproxy.google

(Di mercoledì 22 aprile 2020) L'urgenza del governo italiano di ricevere certezze circa la condivisione delle spese annunciate (e ancora non sostenute) per gestire l'impatto economico della pandemia in corso sta nella consapevolezza di non potersele permettere. Le altre principali economie occidentali (Germania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti) già a marzo hanno annunciato pacchetti di misure per grosso modo il 10% dei rispettivi PIL. L'Italia, il cui quadro economico nazionale in condizioni normali (debito monstre e (...) - Tribuna Libera / Economia, Francia, Germania, Olanda, Europa, Economia, Politica, Italia, Debito Pubblico, Unione Europea,, Eurobond