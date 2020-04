Un grave lutto ha colpito Cristiano Malgioglio: “Manchi, le dirò parole blu…” [FOTO] (Di mercoledì 22 aprile 2020) Cristiano Malgioglio colpito da un altro lutto Nell’ultimo periodo Cristiano Malgioglio ha dovuto ingoiare dei bocconi amari. Prima La chiusura dei CR4 – La Repubblica delle Donne per via dell’infezione ai danni di Piero Chiambretti. Poi la morte del musicista Detto Mariano e ora il cantautore siciliano è stato colpito da un altro gravissimo lutto. E’ stato lo stesso ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 ha rivelarlo ai fan attraverso un post di cordoglio su Twitter. Purtroppo è venuto a mancare un suo caro amico, quindi ha scritto per lui delle parole molto commoventi. E’ venuto a mancare l’artista Christophe Chi conosce Cristiano Malgioglio sa perfettamente che è una persona solare e sempre divertente. Da quando si è diffusa la pandemia da Coronavirus l’umore del noto cantautore catanese è totalmente ... Leggi su kontrokultura Beautiful - grave lutto per la soap a causa del Coronavirus : “Era unico”

Grave lutto per Marco Carta - morta la nonna Elsa Ferrone

ULTIM’ORA – “TI DEVO TUTTO” - GRAVE LUTTO PER MARCO CARTA (Di mercoledì 22 aprile 2020)da un altroNell’ultimo periodoha dovuto ingoiare dei bocconi amari. Prima La chiusura dei CR4 – La Repubblica delle Donne per via dell’infezione ai danni di Piero Chiambretti. Poi la morte del musicista Detto Mariano e ora il cantautore siciliano &e; statoda un altro gravissimo. E’ stato lo stesso ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 ha rivelarlo ai fan attraverso un post di cordoglio su Twitter. Purtroppo &e; venuto a mancare un suo caro amico, quindi ha scritto per lui dellemolto commoventi. E’ venuto a mancare l’artista Christophe Chi conoscesa perfettamente che &e; una persona solare e sempre divertente. Da quando si &e; diffusa la pandemia da Coronavirus l’umore del noto cantautore catanese &e; totalmente ...

KontroKulturaa : Un grave lutto ha colpito Cristiano Malgioglio: 'Manchi, le dirò parole blu...' [FOTO] - - toninatallarico : RT @blogtivvu: Grave lutto lutto per il cantante Marco Carta: morta l’amata nonna Elsa ?? Il giovane le ha dedicato un addio toccante... RIP… - sportal_it : Grave lutto per Guido Meda: morta la mamma - RoccoRuggieri : @matteosalvinimi Lui ha subito un grave lutto in famiglia. Sarebbe un alto tradimento da parte sua se permette ai t… - BlackEagle1967 : @vij80_v Eh su non e’ la stessa cosa per me. Purtroppo anch’io ho festeggiato i 18 ma i 40 no grave lutto a dicembr… -