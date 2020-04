Un collegamento marittimo in più con la Sicilia

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – Unin più per la. La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato, di concerto con il Ministero della Salute, il Decreto che aggiunge ungiornaliero tra Messina/Villa San Giovanni/Reggio Calabria, modificando il precedente provvedimento del 16 marzo 2020 di forte limitazione alla mobilità delle persone con l’isola per il contrasto della diffusione dell’epidemia da Covid19. Sulle navi adibite a trasporto merci viene autorizzato il transito degli operatori sanitari pubblici e privati, mentre il trasporto dei passeggeri è consentito esclusivamente per documentati motivi di salute. La decisione del MIT è stata presa a seguito delle difficoltà riscontrate relative allo spostamento dei passeggeri lungo la linea Messina/Villa San Giovanni/Reggio Calabria che hanno ...