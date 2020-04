Ue, Soros: “Urgente un Fondo europeo per la ripresa finanziato con bond perpetui: è il modo più veloce ed economico” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il finanziere e filantropo George Soros tifa per l’emissione di “bond perpetui” come quelli proposti dalla Spagna. “Lo sconvolgimento provocato dalla pandemia sarà temporaneo ma solo se i leader europei adotteranno le misure straordinarie necessarie per evitare danni permanenti alla Ue. Ecco perché il Fondo europeo per la ripresa è così urgente. Finanziarlo con bond perpetui è il modo più facile, veloce ed economico per favorirne la creazione”, scrive il numero uno della Open Society foundation in un intervento su Project syndicate pubblicato tra l’altro da Sole 24 Ore e Guardian. “Sono titoli che non richiedono il rimborso del capitale (anche se prevedono il riacquisto o il riscatto delle obbligazioni a discrezione dell’emittente)”, ricorda Soros. “Dare il via libera alla loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il finanziere e filantropo Georgetifa per l’emissione di “” come quelli proposti dalla Spagna. “Lo sconvolgimento provocato dalla pandemia sarà temporaneo ma solo se i leader europei adotteranno le misure straordinarie necessarie per evitare danni permanenti alla Ue. Ecco perché ilper laè così urgente. Finanziarlo conè il modo più facile, veloce ed economico per favorirne la creazione”, scrive il numero uno della Open Society foundation in un intervento su Project syndicate pubblicato tra l’altro da Sole 24 Ore e Guardian. “Sono titoli che non richiedono il rimborso del capitale (anche se prevedono il riacquisto o il riscatto delle obbligazioni a discrezione dell’emittente)”, ricorda. “Dare il via libera alla loro ...

TeoCap : RT @fattoquotidiano: Ue, Soros: “Urgente un Fondo europeo per la ripresa finanziato con bond perpetui: è il modo più veloce ed economico” h… - myfemax : RT @fattoquotidiano: Ue, Soros: “Urgente un Fondo europeo per la ripresa finanziato con bond perpetui: è il modo più veloce ed economico” h… - fattoquotidiano : Ue, Soros: “Urgente un Fondo europeo per la ripresa finanziato con bond perpetui: è il modo più veloce ed economico” - TV7Benevento : Coronavirus: Soros, 'Fondo Ue per ripresa urgente, finanziarlo con bond perpetui' (2)... - manonfesso : RT @SebastianoRus10: Ho appena ascoltato l'intervento di Emma Bonino,nell'aula del Senato,di seguito a una 'informativa urgente' del pdC. M… -

Ultime Notizie dalla rete : Soros “Urgente