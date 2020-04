Ue, l’appello di 23 amministratori delegati di grandi aziende europee ai leader degli Stati: “Per riprendersi dalla crisi serve solidarietà” (Di mercoledì 22 aprile 2020) I primi a sostenere che un’Europa più forte è un interesse di tutti sono i grandi produttori europei, a partire dal settore auto. In un appello rivolto ai leader degli Stati membri, 23 amministratori delegati e presidenti di grandi aziende e federazioni industriali chiedono maggiore solidarietà e spiegano che “per riprendersi dalla crisi possono funzionare solo soluzioni europee, che pongano il mercato unico come strumento centrale”. Il messaggio arriva alla vigilia del Consiglio europeo in cui i capi di Stato e di governo discuteranno le misure da mettere in campo per rispondere all’emergenza coronavirus: al centro della discussione l’emissione di titoli comuni. “Per superare le straordinarie sfide che la pandemia di Covid-19 comporta, l’Unione europea deve dimostrare di essere qualcosa di più della somma dei suoi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 aprile 2020) I primi a sostenere che un’Europa più forte è un interesse di tutti sono iproduttori europei, a partire dal settore auto. In un appello rivolto aiStati membri, 23e presidenti die federazioni industriali chiedono maggiore solidarietà e spiegano che “per riprendersi dalla crisi possono funzionare solo soluzioni, che pongano il mercato unico come strumento centrale”. Il messaggio arriva alla vigilia del Consiglio europeo in cui i capi di Stato e di governo discuteranno le misure da mettere in campo per rispondere all’emergenza coronavirus: al centro della discussione l’emissione di titoli comuni. “Per superare le straordinarie sfide che la pandemia di Covid-19 comporta, l’Unione europea deve dimostrare di essere qualcosa di più della somma dei suoi ...

