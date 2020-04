Trump, marcia indietro sull’immigrazione e 484 per le Pmi (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il presidente Donald Trump, dopo aver minacciato di “sospendere temporaneamente l’immigrazione negli Stati Uniti“, fa una parziale marcia indietro. Sarà sospesa per almeno due mesi la concessione di gran parte delle Green Card (che riguarda migliaia di persone ogni anno), ma non i programmi di visti sia temporanei che di lavoro qualificato. I democratici e, in particolare, il mondo del business, aveva criticato fortemente la scelta di Trump di sospendere l’immigrazione, ritenuta necessaria in settori chiave come l’hi-tech e l’agricoltura. Per questo il tycoon è dovuto tornare sui suoi passi e correggere il tiro. Nel frattempo il Senato americano ha approvato un piano da 484 miliardi di dollari destinati alle pmi, le piccole e medie imprese, e agli ospedali impegnati contro la lotta al virus. Un programma che si aggiunge ai 349 già ... Leggi su italiasera Coronavirus USA : 34.641 morti - 678.210 casi/ Retromarcia Trump : "Lockdown solo se..."

Coronavirus - in Spagna 9mila morti. Trump : “In Usa avremo settimane molto difficili”. Retromarcia di Bolsonaro : “Pandemia è la sfida della nostra generazione”. In Cina solo 36 nuovi contagi

Ultime Notizie dalla rete : Trump marcia Trump: niente più Green Card per almeno due mesi. Piano per le Pmi Il Sole 24 ORE Covid-19: l’opinione pubblica mondiale vuole la cooperazione internazionale. I rischi più grandi sono clima e ambiente

E, dopo la decisione di Trump di tagliare il finanziamento Usa all’Oms ... si legge che «La pandemia di Covid-19 presenta a l’intera umanità una sfida unica e solo una risposta mondiale unica può ...

Tutti i piani allo studio di Trump per non far affondare l’industria Usa del petrolio

Ma non è questa la strada che Trump e soci intendono seguire, che è invece quella degli aiuti finanziari ... incaricate dal governo di emettere i prestiti federali non facciano “discriminazioni”. Che ...

