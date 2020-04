Trump dà un altro calcio ai buonisti: «Per 60 giorni negli Usa non entrerà nemmeno un immigrato» (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Io tutelo gli americani”. Con queste parole il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che firmerà un ordine esecutivo per sospendere l’immigrazione negli Stati Uniti. Affermando che deve proteggere i lavori americani mentre il Coronavirus “devasta” l’economia. L’annuncio su Twitter “Alla luce dell’attacco del nemico invisibile e della necessità di proteggere i lavori dei nostri grandi cittadini, firmerò un ordine esecutivo per sospendere temporaneamente l’immigrazione negli Stati Uniti”. Lo ha scritto su twitter. E’ l’ultima di una serie di mosse di The Donald per fronteggiare il Covid. Che si propaga negli Stati Uniti a macchia d’olio. Gli Stati Uniti hanno di gran lunga il maggior numero al mondo di casi confermati di Coronavirus, con oltre ... Leggi su secoloditalia Coronavirus. Altro che Pasqua. Trump : Usa ‘chiusi per virus’ fino al 30 aprile (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Io tutelo gli americani”. Con queste parole il presidente degli Stati Uniti Donaldha dichiarato che firmerà un ordine esecutivo per sospendere l’immigrazioneStati Uniti. Affermando che deve proteggere i lavori americani mentre il Coronavirus “devasta” l’economia. L’annuncio su Twitter “Alla luce dell’attacco del nemico invisibile e della necessità di proteggere i lavori dei nostri grandi cittadini, firmerò un ordine esecutivo per sospendere temporaneamente l’immigrazioneStati Uniti”. Lo ha scritto su twitter. E’ l’ultima di una serie di mosse di The Donald per fronteggiare il Covid. Che si propagaStati Uniti a macchia d’olio. Gli Stati Uniti hanno di gran lunga il maggior numero al mondo di casi confermati di Coronavirus, con oltre ...

