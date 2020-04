Tremonti, altro che Mes: "Il risparmio nei titoli di Stato, salvezza per l'Italia". Gualtieri, ascoltalo (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il Recovery fund, l'Italia, ce l'ha in casa. Banalizziamo, ma il professor Giulio Tremonti no e a Stasera Italia spiega cosa potrebbe salvare il Paese, al di là di Mes, eurobond, fondi salva-Stati e trattative europee varie. "Noi abbiamo in Italia un enorme risparmio, se fosse investito in titoli di Stato, e ovviamente ci vuole fiducia e credibilità, quei titoli potrebbero saldare un gran pezzo dell'Italia come è Stato nel '48 dopo la guerra, con il grande prestito per la ricostruzione lanciato da Einaudi e benedetto anche da Togliatti". titoli, specifica Tremonti, "esenti da ogni imposta presente e futura, che finanziano il debito e anche la ricostruzione". Ora la scommessa è: il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri avranno il coraggio di seguire "la via giusta" suggerita dall'ex ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il Recovery fund, l', ce l'ha in casa. Banalizziamo, ma il professor Giuliono e a Staseraspiega cosa potrebbe salvare il Paese, al di là di Mes, eurobond, fondi salva-Stati e trattative europee varie. "Noi abbiamo inun enorme, se fosse investito indi, e ovviamente ci vuole fiducia e credibilità, queipotrebbero saldare un gran pezzo dell'come ènel '48 dopo la guerra, con il grande prestito per la ricostruzione lanciato da Einaudi e benedetto anche da Togliatti"., specifica, "esenti da ogni imposta presente e futura, che finanziano il debito e anche la ricostruzione". Ora la scommessa è: il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri avranno il coraggio di seguire "la via giusta" suggerita dall'ex ...

borghi_claudio : Tremonti ha previsto il comunicato del consiglio europeo di domani (quello in cui conte va SENZA mandato parlamenta… - Roby43311022 : RT @borghi_claudio: Tremonti ha previsto il comunicato del consiglio europeo di domani (quello in cui conte va SENZA mandato parlamentare)… - marcoranieri72 : RT @borghi_claudio: Tremonti ha previsto il comunicato del consiglio europeo di domani (quello in cui conte va SENZA mandato parlamentare)… - visgia67 : RT @borghi_claudio: Tremonti ha previsto il comunicato del consiglio europeo di domani (quello in cui conte va SENZA mandato parlamentare)… - egopor : RT @borghi_claudio: Tremonti ha previsto il comunicato del consiglio europeo di domani (quello in cui conte va SENZA mandato parlamentare)… -

Ultime Notizie dalla rete : Tremonti altro Tremonti: "Sbagliata liquidità a imprese attraverso banche. Eurobond via migliore" ilGiornale.it Giulio Tremonti a Stasera Italia: "La salvezza dell'Italia? I risparmi investiti in titoli di Stato, esenti da imposte"

Il Recovery fund, l'Italia, ce l'ha in casa. Banalizziamo, ma il professor Giulio Tremonti no e a Stasera Italia spiega cosa potrebbe salvare il Paese, al di là di Mes, eurobond, fondi salva-Stati e ...

TREMONTI STUZZICA MONTI: “ITALIA SVENDUTA NEL 2011?/ “Ora sì agli Eurobond”

Tremonti stuzzica Monti: “Italia svenduta nel 2011”. “Ora sì agli Eurobond, bene credito a famiglie e imprese ma non doveva passare dalle banche”.

Il Recovery fund, l'Italia, ce l'ha in casa. Banalizziamo, ma il professor Giulio Tremonti no e a Stasera Italia spiega cosa potrebbe salvare il Paese, al di là di Mes, eurobond, fondi salva-Stati e ...Tremonti stuzzica Monti: “Italia svenduta nel 2011”. “Ora sì agli Eurobond, bene credito a famiglie e imprese ma non doveva passare dalle banche”.