Tra le complicanze del Covid-19 c’è anche l’antifascismo: il caso Ciavardini (Di mercoledì 22 aprile 2020) Riceviamo e volentieri pubblichiamo, caro direttore, Tra le complicanze mefitiche del Covid-19, bisogna annoverare anche l’Antifascismo militante. La faziosità della Sinistra non si ferma nemmeno davanti al contagio. Anzi, il “doppiopesismo” dei “rossi” è tale da indurre qualcuno a scagliarsi contro Luigi Ciavardini: “reo” di portare aiuti alle famiglie in difficoltà a Roma. Mentre nulla si aveva da dire, quando uno dei killer di Sergio Ramelli figurava addiritturain una delle tante “task-force” anti-virus. Quel che più infastidisce, in questa storia, è che Ciavardini – già appartenente Nar, coinvolto e condannato, dopo l’iniziale richiesta di archiviazione e dopo un’assoluzione, per la strage di Bologna – non è certo uno di quegli ”ex” in ... Leggi su secoloditalia Le persone con diabete contraggono il Coronavirus come gli altri - ma hanno più complicanze e rischi se si ammalano (Di mercoledì 22 aprile 2020) Riceviamo e volentieri pubblichiamo, caro direttore, Tra lemefitiche del-19, bisogna annoverarel’Antifascismo militante. La faziosità della Sinistra non si ferma nemmeno davanti al contagio. Anzi, il “doppiopesismo” dei “rossi” è tale da indurre qualcuno a scagliarsi contro Luigi: “reo” di portare aiuti alle famiglie in difficoltà a Roma. Mentre nulla si aveva da dire, quando uno dei killer di Sergio Ramelli figurava addiritturain una delle tante “task-force” anti-virus. Quel che più infastidisce, in questa storia, è che– già appartenente Nar, coinvolto e condannato, dopo l’iniziale richiesta di archiviazione e dopo un’assoluzione, per la strage di Bologna – non è certo uno di quegli ”ex” in ...

SecolodItalia1 : Tra le complicanze del Covid-19 c’è anche l’antifascismo: il caso Ciavardini - gabrypez1 : RT @SanitaInf: La “neuroinvasione” del Covid-19. Silani (neurologo): «Tra le complicanze perdita di gusto e olfatto, ictus e stati confusio… - SanitaInf : La “neuroinvasione” del Covid-19. Silani (neurologo): «Tra le complicanze perdita di gusto e olfatto, ictus e stati… - TongueRough : @dianacalibana @CharlyMatt @f_ronchetti No invece. Ho cercato (un paio di sett. fa) e risulta che non sono riusciti… - lella_marti : transitano per corridoi,anche in orario di visita parenti. Avvilente ed ancora più il fatto che le sale funzionano… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra complicanze Tra le complicanze del Covid-19 c'è anche l'antifascismo: il caso... Il Secolo d'Italia Latina, scontro tra un’automedica e un furgone

Se i soccorritori diventano le vittime dell’incidente… Succede a Latina dove questa mattina attorno alle 9 un’automedica del 118 si è scontrata con un furgone all’incrocio tra via Volturno e via ...

Bovini tra gli 8 esperti per 'Ripensare Bologna': "Non possiamo permetterci una ripartenza incauta"

Divari e le povertà educative Il primo, segnala Bovini, è quello dei minori che "non hanno potuto godere fino in fondo" della didattica a distanza, a cause delle condizioni socio-economiche della ...

Se i soccorritori diventano le vittime dell’incidente… Succede a Latina dove questa mattina attorno alle 9 un’automedica del 118 si è scontrata con un furgone all’incrocio tra via Volturno e via ...Divari e le povertà educative Il primo, segnala Bovini, è quello dei minori che "non hanno potuto godere fino in fondo" della didattica a distanza, a cause delle condizioni socio-economiche della ...