Totti irrompe durante le lezioni online: “faccio il tifo per voi”, la sorpresa per gli alunni di Bergamo (Di mercoledì 22 aprile 2020) Una sorpresa speciale per gli alunni di elementari e medie dell’Istituto Comprensivo di Albino, una delle zone più colpite dal Coronavirus in provincia di Bergamo. durante le lezioni online i ragazzi hanno avuto il piacere di chiacchierare con… Francesco Totti. “Faccio il tifo per voi”, ha detto il Pupone. La presenza dell’ex calciatore della Roma ha ovviamente scatenato l’entusiasmo, collegati anche molti genitori, addirittura si è verificato un black out al portale online a causa delle troppe richieste. “So che è dura, ma è il momento di fare sacrifici. E’ difficile, ma così facendo raggiungeremo il nostro risultato”. Un pensiero anche per l’Atalanta, come riporta Sky Sport: “L’Atalanta è una grande squadra, apprezzo molto il lavoro fatto da ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 22 aprile 2020) Unaspeciale per gli alunni di elementari e medie dell’Istituto Comprensivo di Albino, una delle zone più colpite dal Coronavirus in provincia di Bergamo.lei ragazzi hanno avuto il piacere di chiacchierare con… Francesco. “Faccio ilper voi”, ha detto il Pupone. La presenza dell’ex calciatore della Roma ha ovviamente scatenato l’entusiasmo, collegati anche molti genitori, addirittura si è verificato un black out al portalea causa delle troppe richieste. “So che è dura, ma è il momento di fare sacrifici. E’ difficile, ma così facendo raggiungeremo il nostro risultato”. Un pensiero anche per l’Atalanta, come riporta Sky Sport: “L’Atalanta è una grande squadra, apprezzo molto il lavoro fatto da ...

