Torrecuso | caccia alla pantera | aumentano le segnalazioni dei cittadini

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua la: dopo gli avvistamenti di ieri, oggi si è passatofase operativa. Non sono mancate ulteriori, mentre i carabinieri della forestale hanno portato avanti la fase operativa. Stamattina sono partite le ricerche da parte dei carabinieri della forestale insieme ai volontari della protezione civile di. Sono state segnalate alcune impronte relative ad un animale di grossa taglia, sono state effettuate misurazioni e foto e i dati sono stati presi in carico dai carabinieri per effettuare dei confronti. Seguiranno ulteriori indagini. Intanto questa mattina è stato impossibile, causa maltempo, far alzare i droni per un monitoraggio dall’alto della zona. Ieri sera, il primo cittadino di, Angelino Iannella, ha ricevuto altre treche impongono la massima allerta nei ...