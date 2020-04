Toldo | «Euro 2000? Pensavamo di aver vinto»

Leggi su calcionews24

L'ex portiere Francescoè tornato sulla finale persa contro la Francia a: «di» Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex portiere Francescoha raccontato l'amara finale dipersa contro la Francia: «È stata dura da digerire,dia due minuti dalla fine. Loro riuscivano a ingranare fisicamente da metà partita in poi, noi avevamo un giorno in meno per recuperare. È uno dei più grossi rimpianti». «Tante volte ho spiegato che negli sport gli atleti quando arrivano secondi o terzi sono contenti. Non vedo la distruzione, una tristezza incredibile. Vorrei fosse così anche nel calcio. Ma nel calcio o arrivi primo o sei un asino. Abbiamo fatto un grandepeo, ma pazienza».