Tina Cipollari cimitero post quarantena | Inaspettato sfogo dell’opinionista di Uomini e

(Di mercoledì 22 aprile 2020) In un’intervista a cuore aperto per il settimanale DiPiù, la stravagante, ha fatto un’importante dichiarazione che riguarda un suo gesto davvero commovente. Un gesto che potrà compiere – però – una volta conclusa la“vola” al 4 maggioè con la mente già al 4 maggio 2020, una … L'articolodell’opinionista die Donne proviene da www.meteoweek.com.

michyca17 : RT @amaricord: 'Nonna raccontami ancora della quarantena del 2020' 'Era il quarantaquattresimo giorno, in tv c'era Tina Cipollari con la ma… - zazoomblog : Tina Cipollari la confessione: “Lo devo fare almeno tre volte a settimana…” - #Cipollari #confessione: #almeno - zazoomblog : Tina Cipollari la confessione: “Lo devo fare almeno tre volte a settimana…” - #Cipollari #confessione: #almeno - bimbadiziamara : Mi rendo conto di assomigliare caratterialmente ogni giorno di più a Tina Cipollari. - infoitcultura : Uomini e Donne, Tina Cipollari da censura: 'La mano appoggiata lì', cala il gelo in studio -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari

In un’intervista a cuore aperto per il settimanale DiPiù, la stravagante Tina Cipollari, ha fatto un’importante dichiarazione che riguarda un suo gesto davvero commovente. Un gesto che potrà compiere ...Tina Cipollari, la storica opinionista di Uomini e Donne, è una donna forte che non ama essere presa in giro. Poche ore fa, Tina ha scoperto che la sua immagine è stata usata da un sito, che vende ...