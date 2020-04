The Italian Lockdown – Cronache da un Paese in Quarantena: 29. Fernwood, Big Sur, California (Di mercoledì 22 aprile 2020) Giornate noiose. Progetti interrotti. Ricordi che appaiono, indelebili. Una notte particolare, dalle parti di Henry Miller. Mercoledì, 22 aprile 2020. Avevo iniziato a pubblicare queste cronichette, armato delle migliori intenzioni. Per mettere nero su bianco cosa sarebbe successo, giorno dopo giorno, promettendomi di essere il più brillante possibile e regalare un sorriso, a chi legge. Riuscirci, ormai, è un’impresa. Sono giornate tremende. Che si ripetono tutte uguali, soprattutto per chi, come me, da sempre lavora nel mondo dello spettacolo, che oggi è svanito e chissà quando mai tornerà. La virologa in tv dice che dobbiamo abituarci a convivere col virus. Mi interrogo su cosa significhi esattamente e non riesco a darmi una risposta. Taci, che l’altra sera mi ha risposto una agente americana. Incontrata un anno fa, quando avevo ... Leggi su nextquotidiano One World – Together at home - c’è una dottoressa italiana : “Non dimenticate chi lavora per voi”

The Italian Lockdown – Cronache da un Paese in Quarantena : 28. Romea e Giulietto

The Italian Lockdown – Cronache da un Paese in Quarantena : 27. La giornata del criceto (Di mercoledì 22 aprile 2020) Giornate noiose. Progetti interrotti. Ricordi che appaiono, indelebili. Una notte particolare, dalle parti di Henry Miller. Mercoledì, 22 aprile 2020. Avevo iniziato a pubblicare queste cronichette, armato delle migliori intenzioni. Per mettere nero su bianco cosa sarebbe successo, giorno dopo giorno, promettendomi di essere il più brillante possibile e regalare un sorriso, a chi legge. Riuscirci, ormai, è un’impresa. Sono giornate tremende. Che si ripetono tutte uguali, soprattutto per chi, come me, da sempre lavora nel mondo dello spettacolo, che oggi è svanito e chissà quando mai tornerà. La virologa in tv dice che dobbiamo abituarci a convivere col virus. Mi interrogo su cosa significhi esattamente e non riesco a darmi una risposta. Taci, che l’altra sera mi ha risposto una agente americana. Incontrata un anno fa, quando avevo ...

20 piccoli marchi italiani di accessori da sostenere ora

