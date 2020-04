Test sierologici coronavirus Cosa sono | quanto costano | dove farli | al via Lombardia

fattoquotidiano : Coronavirus, i cinque punti del piano sanitario del governo: dall’intensificazione dei Covid hospital ai test molec… - ItaliaViva : Rischiamo di passare dalla pandemia alla carestia. Dunque bisogna riaprire. In sicurezza, ma riaprire. Bisogna far… - emenietti : non è ancora il momento di riporre troppe aspettative nei test sierologici, e la storia della 'patente di immunità'… - repubblica : Coronavirus, da domani test sierologici a Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona. Da martedì in tutta la Lombardia [di IL… - MarcoSwede : RT @ItaliaViva: Rischiamo di passare dalla pandemia alla carestia. Dunque bisogna riaprire. In sicurezza, ma riaprire. Bisogna far riaprir… -

Ultime Notizie dalla rete : Test sierologici La complicata questione dei test sierologici Il Post Ranieri: "Il ritiro non farebbe bene ai calciatori. Tamponi? Non scavalchiamo i cittadini"

E non vorrei che la fretta ci portasse a commettere degli errori”. Sul protocollo da seguire “È giusto fare tamponi, come i test sierologici. Ma in questo momento c’è gente che ne ha più bisogno di ...

Coronavirus Lombardia, da domani via libera in regione ai test sierologici. Le liste decise dall’Ats

Via libera, da domani, ai test sierologici in Lombardia. Si parte dalle provincie di Lodi, Cremona, Bergamo e Brescia, le più colpite dal coronavirus. Mentre dal 29 aprile, in ritardo due giorni sulla ...

