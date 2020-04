Termoscanner e numeri di telefono obbligatori: le nuove regole per fase 2 (Di mercoledì 22 aprile 2020) Termoscanner e numeri di telefono obbligatori: le nuove regole per fase 2 Nell’attesa che parta la fase 2 il cui avvio – secondo molte indiscrezioni – potrebbe coincidere con la data di lunedì 4 maggio 2020 la domanda ruota intorno alle nuove regole da rispettare. In sostanza la fase 2 dovrebbe essere quella di convivenza col virus durante la quale sarà necessario continuare ad avere comportamenti cauti e seguire in parte ciò che già facciamo. Un esempio su tutti: mantenere il distanziamento sociale. Le novità attese nella fase 2 Un’altra novità potrebbe essere rappresentata dal lancio di un app utile e tracciare gli spostamenti ed intervenire in maniera molto circostanziata in caso di nuovi contagi per individuare i soggetti entrati in contatto con i positivi da coronavirus. Si parla anche obbligo di ... Leggi su termometropolitico Termoscanner e numeri di telefono obbligatori : le nuove regole per fase 2

Termoscanner e numeri di telefono obbligatori : le nuove regole per fase 2

Coronavirus «fase 2» - termoscanner all’ingresso di negozi e uffici. Le Asl avranno i numeri di telefono (Di mercoledì 22 aprile 2020)di: leper2 Nell’attesa che parta la2 il cui avvio – secondo molte indiscrezioni – potrebbe coincidere con la data di lunedì 4 maggio 2020 la domanda ruota intorno alleda rispettare. In sostanza la2 dovrebbe essere quella di convivenza col virus durante la quale sarà necessario continuare ad avere comportamenti cauti e seguire in parte ciò che già facciamo. Un esempio su tutti: mantenere il distanziamento sociale. Le novità attese nella2 Un’altra novità potrebbe essere rappresentata dal lancio di un app utile e tracciare gli spostamenti ed intervenire in maniera molto circostanziata in caso di nuovi contagi per individuare i soggetti entrati in contatto con i positivi da coronavirus. Si parla anche obbligo di ...

reddevilrm : @pepito2402 Il problema non sono i termoscanner,saranno i trasporti.Con i numeri che ci sono ancora oggi se in Lomb… - zazoomblog : Termoscanner e numeri di telefono obbligatori: le nuove regole per fase 2 - #Termoscanner #numeri #telefono - Dome689 : Coronavirus «fase 2», termoscanner all’ingresso di negozi e uffici. Le Asl avranno i numeri di telefono - antopillosio : RT @zazoomnews: Termoscanner e numeri di telefono obbligatori: le nuove regole per fase 2 - #Termoscanner #numeri #telefono - zazoomnews : Termoscanner e numeri di telefono obbligatori: le nuove regole per fase 2 - #Termoscanner #numeri #telefono -

Ultime Notizie dalla rete : Termoscanner numeri Fase 2 coronavirus: termoscanner davanti gli uffici tra i requisiti dettati dall'Oms Corriere della Sera L’edizione di oggi della newsletter de Linkiesta dedicata al lavoro. Ecco come iscriversi

E pure le spiagge, con ombrelloni distanziati, termoscanner e lettini sanificati ... sta modificando le postazioni e riducendo il numero di scrivanie per stanza, in modo da garantire la distanza ...

Fontanarossa verso il -99% di passeggeri, ma c'è un piano per tornare a volare

«Ci siamo dotati di termoscanner, abbiamo incrementato le attività di pulizia straordinaria e ... con quali modalità, della distribuzione dei voli, del numero di passeggeri che un aeroporto come il ...

E pure le spiagge, con ombrelloni distanziati, termoscanner e lettini sanificati ... sta modificando le postazioni e riducendo il numero di scrivanie per stanza, in modo da garantire la distanza ...«Ci siamo dotati di termoscanner, abbiamo incrementato le attività di pulizia straordinaria e ... con quali modalità, della distribuzione dei voli, del numero di passeggeri che un aeroporto come il ...