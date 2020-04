Tennis, Paolo Lorenzi conquista altre tre vittorie nella quinta giornata del torneo di esibizione in Florida (Di mercoledì 22 aprile 2020) Va in archivio la quinta giornata delle International Tennis Series di Bradenton (Florida), torneo di esibizione in corso nella città americana sul veloce outdoor statunitense. Una manifestazione che sta vedendo grande protagonista Paolo Lorenzi che, quest’oggi, ha ottenuto altre tre vittorie. Il senese, unico italiano ai nastri di partenza, ha regolato il padrone di casa Evan King con un netto 4-1 4-0 nel primo match, bissando poi il successo contro il domenicano-americano Roberto Cid Subervi per 4-2 4-2. Il tris di Lorenzi è arrivato contro l’altro statunitense Nikola Samardzic, sconfitto per 4-1 4-2. Paolino, dunque, ha portato il computo complessivo dell’esperienza negli States a 14 match vinti e un solo ko nei 15 incontri disputati. Un torneo, come si evidenzia dai punteggi, che segue il format tipico delle ATP Next Gen Finals al meglio dei tre ... Leggi su oasport Tennis : Paolo Lorenzi continua a vincere nel torneo di esibizione in Florida

Tennis - Paolo Lorenzi in campo in Florida : "Ho dovuto firmare un foglio - se prendo il Covid-19 non posso denunciare nessuno"

