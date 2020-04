Tennis | Matteo Berrettini | “In Florida riesco ad allenarmi | ma la voglia di giocare è

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Il mondo del, come tutti gli altri sport a livello globale, è fermo. Non si tratta certo di una notizia, dopotutto ormai da lunghe settimane, racchette e palle sono ben chiuse nelle sacche dei giocatori. Loro malgrado, i protagonisti del circuito ATP, si stanno allenando, per quanto possibile. Anche il nostro, per esempio, sta facendo di tutto per farsi trovare pronto alla ripartenza. Non si sa ancora quando si potrà rivedere azione in campo (al momento tutto è bloccato fino, almeno, al 13 luglio) ma ilta romano vuole già pensare a quell’eventualità. In queste settimane di lock-down si trova a Boca Raton, in, a poca distanza dalla celebre Palm Beach. Un luogo da sogno, nel quale il semifinalista degli US Open 2019 prova a concentrarsi sul lavoro fisico, e non solo. “Rispetto alla situazione italiana ...