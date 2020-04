Tenet | perché l' uscita del film di Christopher Nolan non è ancora slittata?

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Warner Bros ha fatto slittare l'di tutti i suoi titoli di punta tranne uno, per il momento la release didi; confermata per luglio. In molti si chiedono; l'di, nuovo attesodi, non abbiasubito ritardi. Warner Bros. ha cambiato radicalmente lo schedule delle due uscite, ma al momento ildiresta confermato nello slot di luglio 2020. Sono molti gli studios che hanno deciso di far slittare le release dei titoli di punta alla fine dell'autunno o addirittura nel 2021. L'incertezza della situazione sanitaria globale comporta prudenza da parte di produttori e distributori. A saltare all'occhio, però,; il fatto che Warner Bros abbia cambiato lo schedule delle release mantenendo però l'di...