Stefania Sandrelli:"Walter Ricciardi recitò con me in un film. Era molto carino, bellino, divertente" (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Walter Ricciardi? Era molto carino, bellino, era divertente”. Così Stefania Sandrelli racconta di aver condiviso il set col consulente del ministro della Salute per l’emergenza coronavirus. Da giovanissimo, infatti, Ricciardi ha avuto esperienze nel mondo del cinema e con la Sandrelli recitò nel film Io sono Mia, del 1978.Ai tempi, l’attuale consulente del ministro Speranza non aveva neanche vent’anni. Oggi, ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Radio 1, l’attrice ricorda: “Sua madre si occupava della parte amministrativa del film. Poi una mia amica recentemente mi ha mandato due foto in cui eravamo su una spiaggia, Walter Ricciardi ed io”.A chi le domanda che tipo di attore fosse Ricciardi, la Sandrelli risponde: “Era molto carino, bellino, era divertente, la sua era una partecipazione. Ho un bel ricordo di quel ... Leggi su huffingtonpost Stefania Sandrelli su Walter Ricciardi : "Ho recitato in un film con lui - era carino e divertente"

Da Stefania Sandrelli all’Oms : il passato di attore di Walter Ricciardi

Stefania Sandrelli : "Ho recitato con Walter Ricciardi"/ "Era carino e divertente" (Di mercoledì 22 aprile 2020) “? Era, bellino, era divertente”. Cosìracconta di aver condiviso il set col consulente del ministro della Salute per l’emergenza coronavirus. Da giovanissimo, infatti,ha avuto esperienze nel mondo del cinema e con la; nelIo sono Mia, del 1978.Ai tempi, l’attuale consulente del ministro Speranza non aveva neanche vent’anni. Oggi, ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Radio 1, l’attrice ricorda: “Sua madre si occupava della parte amministrativa del. Poi una mia amica recentemente mi ha mandato due foto in cui eravamo su una spiaggia,ed io”.A chi le domanda che tipo di attore fosse, larisponde: “Era, bellino, era divertente, la sua era una partecipazione. Ho un bel ricordo di quel ...

HuffPostItalia : Stefania Sandrelli:'Walter Ricciardi recitò con me in un film. Era molto carino, bellino, divertente' - ogiorgiutti : Governo italiano : Appello al governo per tutelare i lavoratori dello spettacolo, Alberto Veronesi e Stefania Sand… - CinemApp_Cinema : È una giovanissima Stefania Sandrelli la protagonista di Sedotta e abbandonata, in onda alle 19.00 su raimovie. Giu… - GiuliaLucchini3 : RT @cinematografoIT: È una giovanissima Stefania Sandrelli la protagonista di Sedotta e abbandonata, in onda alle 19.00 su @raimovie. @Giul… - augustafontana : Quando Stefania Sandrelli recitò con il guru della lotta al Covid-19 -