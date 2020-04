Stefania Sandrelli racconta il passato di Walter Ricciardi, braccio destro di Speranza (Di mercoledì 22 aprile 2020) Walter Ricciardi è il consulente del Ministro della Salute Roberto Speranza, con trascorsi da attore. Oggi che, in piena emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Coronavirus tutti i riflettori sono puntati su di lui e il Ministero, Stefania Sandrelli ne ricorda il passato sul set. L’attrice ne parla in radio, ai microfoni del programma di Rai Radio2 Un Giorno Da Pecora. Walter Ricciardi da attore a medico Ex attore, il 61enne Walter Ricciardi, nel corso degli anni ha preso tutt’altra strada. Laureatosi alla facoltà di medicina dell’Università Federico II di Napoli, ha ricoperto i ruoli di medico, docente universitario. Schierato in prima linea per l’emergenza Covid, oggi Ricciardi è rappresentare l’Italia nel consiglio d’amministrazione dell’OMS, nonché braccio destro di Speranza. Eppure, ... Leggi su thesocialpost Stefania Sandrelli : "Walter Ricciardi recitò con me in un film. Era molto carino - bellino - divertente"

Stefania Sandrelli su Walter Ricciardi : "Ho recitato in un film con lui - era carino e divertente"

