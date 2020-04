Stanchi di tuta e farina | scatta lo shopping della vendetta

Leggi su agi

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Abbiamo riempito i carrelli di scatolette, detersivi e chili dinecessari alla creatività di tanti neopasticceri domestici che primareclusione non avevamo mai neanche imburrato una teglia. In tanti ci siamo tuffati anche nei siti di e-commerce per dotarci di aspirapolvere supersonici, piastre invocate da capigliature orfane dei parrucchieri o tapis roulant da salotto, con una crescita a tripla cifra dal via al lockdown segnalata da Roberto Liscia, presidente di Netcomm. Fin qui la fase 1. Ma adesso che la fase 2 si avvicina, e con lei la graduale riapertura dei negozi, l'uscita libera e la conseguente archiviazione di tute e pigiami, c'è un atto provocatorio e liberatorio che sta solleticando, più e meglio di una fantasia erotica, i sogni degli italiani: il “Revenge” (o “Revenge spending”) la spesa...