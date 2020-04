SPILLO Dalla von der Leyen all’ufficio anti-fake | quelle strane regole “fuorilegge”

Max_Spillo : Voglio una coppa piena sino all’orlo E dentro annegarci l’anima: Riempitela d’una droga capace Di bandire la Donna… - NFrangipani : @Xueza_00 Qua ti devo correggere Panda, la signorina Jones, che non sapevo fosse la figlia di Quincy, ha un figlio… -

Ultime Notizie dalla rete : SPILLO Dalla

Il Sussidiario.net

Se si intende contestare l’opinione espressa dalla von der Leyen, non si può certo promuovere un comizio davanti al suo ufficio. Così, per chi fosse colpito dalla “ricognizione” di falso da parte dell ...da poco uscito dalla casa del Grande Fratello Vip. Nonostante passi le giornate tra le mura domestiche, ha dimostrato più volte di non avere alcuna intenzione di rinunciare allo stile. Se qualche ...