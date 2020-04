SPADAFORA FA «MELINA»; SLITTA LA RIPARTENZA DEL CALCIO

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Ci sono due stati d'animo che accompagnano ilsospeso tra speranze die tentazione di fermare tutto. Il primo è legato alla convinzione di aver compiuto ogni passo possibile per rimettere in campo la Serie A e chiudere la stagione, limitando i danni. L'altro è la sgradevole sensazione che la lunga attesa possa uccidere anche la speranza e consumare quel poco di margine rimasto per dare un compimento a campionato e coppe. Attesa che si protrarrà anche oggi dopo gli stati generali del pallone, convocati dal ministro Vincenzoper farsi spiegare bene il protocollo medico scientifico scritto dalla Figc e che avrebbe dovuto fare da apripista alla ripresa degli allenamento lunedì 4 maggio. Ma non sarà così.«Ho ascoltato con grande attenzione le diverse posizioni emerse e nei prossimi giorni, dopo un confronto con il ...

Ultime Notizie dalla rete : SPADAFORA MELINA

Corsera.it

Come abbiamo già visto negli ultimi giorni non vi è grande ottimismo: il governo non pare molto d’accordo a far ripartire il mondo calcio così presto e i ministri potrebbero fare “melina” prendendo ...Una proroga dei divieti fino a metà maggio sembra più probabile di un via libera già il 4. Tra alcune società c'è infatti il timore che il ministro Spadafora possa fare "melina" respingendo al ...