Spadafora: "Dobbiamo riaprire lo sport ma in sicurezza" (Di mercoledì 22 aprile 2020) "Dobbiamo essere consapevoli che Dobbiamo riaprire perché lo sport p importante non solo come valore economico ma come valore sociale". Lo ha detto nel question time al Senato il ministro delle Politiche giovanili e dello sport, Vincenzo Spadafora, rispondendo ad una interrogazione in merito alle azioni intraprese per rilanciare il comparto dello sport. "Dobbiamo riaprire nel rispetto assoluto della salute di tutti. Gradualmente potremmo pensare di riaprire tutta la parte che riguarda gli allenamenti" mentre "per quello che riguarda i campionati e l'attivita' motoria all'aperto valuteremo insieme al comitato tecnico scientifico e alla Protezione civile". Leggi su agi Spadafora : «Dobbiamo essere pronti a ripartire non appena sarà possibile» (Di mercoledì 22 aprile 2020) "essere consapevoli cheperché lop importante non solo come valore economico ma come valore sociale". Lo ha detto nel question time al Senato il ministro delle Politiche giovanili e dello, Vincenzo, rispondendo ad una interrogazione in merito alle azioni intraprese per rilanciare il comparto dello. "nel rispetto assoluto della salute di tutti. Gradualmente potremmo pensare ditutta la parte che riguarda gli allenamenti" mentre "per quello che riguarda i campionati e l'attivita' motoria all'aperto valuteremo insieme al comitato tecnico scientifico e alla Protezione civile".

UgoBaroni : RT @CorSport: #Spadafora: 'In sicurezza, ma dobbiamo riaprire gli sport' - CorSport : #Spadafora: 'In sicurezza, ma dobbiamo riaprire gli sport' - bolognabasket : Spadafora: dobbiamo riaprire, lo sport ha valore economico e sociale - sportli26181512 : Spadafora: 'In sicurezza, ma dobbiamo riaprire gli sport': Il ministro ha risposto così al Senato all'interrogazion… - PulitiElena : RT @CalcioFinanza: Spadafora: «Lo sport ha un importante valore economico e sociale: sappiamo che deve ripartire ma in sicurezza» https://t… -