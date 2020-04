Spadafora: «Alle 12 incontro il mondo del calcio. Urge ripartire» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha parlato dell’incontro con il mondo del calcio che si terrà a breve Vincenzo Spadafora, ministro per lo Sport, è intervenuto in Senato durante il “Question Time”. Ecco le sue parole sulla ripartenza del mondo del calcio. «Alle 12 incontrerò tutti i rappresentanti del mondo del calcio, c’è la necessità di ripartire per quello che è l’enorme valore economico e sociale dello sport. È nostra intenzione studiare programma che permetta di ripartire con gli Allenamenti dal 4 maggio». Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24 Spadafora : "Oggi valuteremo cosa aprire e come. Allenamenti? Possibile via graduale"

Ripresa Serie A - Spadafora potrebbe far slittare l’inizio degli allenamenti

