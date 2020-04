Sondaggi politici Lega 26% | Pd tallona | Renzi ko 2% Fase 2 | 42% non vuole Conte

fanpage : #21aprile, la maggior parte degli italiani è dalla parte di #Conte: vogliono che sia il premier a gestire la #fase2 - fanpage : È boom di consensi per Giuseppe Conte - fradeoro : Capire, riconoscere e pensare è ciò che voglio dagli scienziati. No ai politici che guardano i sondaggi I ricercato… - granato_serena : #EnricoMentana ha divulgato un sondaggio Swg, che evidenzia come un italiano su quattro vorrebbe nuove elezioni dop… - patriziafloris6 : RT @surianof: Sondaggi politici, gli italiani stanno col governo: vogliono che sia Conte a gestire la fase due via @fanpage -

