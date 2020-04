Sondaggi politici Ipsos | fase 2 | 73% italiani chiede massima prudenza

(Di mercoledì 22 aprile 2020)2, 73%Fare presto. Negli ultimi giorni, industriali e governanti del Nord hanno fatto un appello al governo affinché predisponga quanto prima una roadmap che segni l’inizio della2, quella della riapertura parziale del Paese. Il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, ospite della trasmissione Che tempo che fa, ha affermato che “il 4 maggio è dietro l’angolo, siamo in ritardo e studiare un modello non è così semplice”. A condividere questa posizione è però solo un quarto deglisecondo irealizzati per Di Martedì. Il 73%all’esecutivo di agire con la. Il perché è presto detto: secondo la maggioranza dei cittadini l’emergenza coronavirus non è ...

