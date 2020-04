Sondaggi elettorali Swg | cresce ancora Fratelli d’Italia | centrodestra al 49 | 9%

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 22 aprile 2020)Swg,d’Italia,al 49,9% Nonostante la fiducia in Conte sia ai massimi, per il noto meccanismo del Rally around the flag nei periodi di emergenza, la cosa non beneficia più di tanto i partiti della sua maggioranza secondo gli ultimidi SWG. Al contrario, è l’opposizione di, che, arrivando alla soglia del 50%. Ma non grazie alla Lega, che prosegue la discesa, questa settimana di due decimi al 29,5%, ma piuttosto ad’Italia e Forza Italia, che guadagnano mezzo punto ciascuno, andando al 13,3% e al 5,8% rispettivamente. Cambiamo! è sempre all’1,3%.Segui Termometro Politico su Google News Il PD invece raggiunge il 20%, ma con un progresso solo di un decimale, mentre il Movimento 5 Stelle sale del 0,2% al 14,4%. Male Italia Viva, che perde ...