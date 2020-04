Sondaggi elettorali Ixè: Mes senza condizioni, 49% italiani favorevole (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sondaggi elettorali Ixè: Mes senza condizioni, 49% italiani favorevole Il 66% degli italiani è favorevole all’ipotesi annunciata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di procedere alle riaperture dal prossimo 4 maggio. Contrario il 21% mentre il 13% preferisce non esprimersi. Il 61% afferma inoltre di essere disponibile a correre qualche rischio pur di riavviare le attività economiche. La possibilità di una ripresa degli spostamenti delle persone divide in due gli intervistati: il 47% non è pronto ad assumere rischi in questo senso, il 46% invece sì. Sono questi i dati raccolti dai Sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca.Segui Termometro Politico su Google News Fonte: IxèFonte: IxèL’indagine si è occupata anche della partita che si giocherà giovedì 23 aprile al Consiglio ... Leggi su termometropolitico Sondaggi elettorali - Lega e Pd mai così vicini : sono separati solo da 3 punti

Sondaggi politici elettorali oggi 22 aprile 2020 : no degli italiani a un eventuale governo Draghi - fiducia a Conte

Sondaggi politici elettorali oggi 21 aprile 2020 : crescono tutti i principali partiti tranne la Lega che continua a perdere consensi (Di mercoledì 22 aprile 2020)Ixè: Mes, 49%Il 66% degliall’ipotesi annunciata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di procedere alle riaperture dal prossimo 4 maggio. Contrario il 21% mentre il 13% preferisce non esprimersi. Il 61% afferma inoltre di essere disponibile a correre qualche rischio pur di riavviare le attività economiche. La possibilità di una ripresa degli spostamenti delle persone divide in due gli intervistati: il 47% non è pronto ad assumere rischi in questo senso, il 46% invece sì. Sono questi i dati raccolti daiIxè per Cartabianca.Segui Termometro Politico su Google News Fonte: IxèFonte: IxèL’indagine si è occupata anche della partita che si giocherà giovedì 23 aprile al Consiglio ...

TermometroPol : Sondaggi elettorali Ixè: #Mes senza condizioni, 49% italiani favorevole - zazoomnews : Sondaggi politici elettorali oggi 22 aprile 2020: no degli italiani a un eventuale governo Draghi fiducia a Conte -… - Annetta81259097 : RT @renatorpmi: Sondaggi politici elettorali oggi 22 aprile 2020: no degli italiani a un eventuale governo Draghi, fiducia a #Conte Questo… - kadreg1 : I sondaggi elettorali di @TgLa7 li fanno nelle case di cura per malati di mente. - renatorpmi : Sondaggi politici elettorali oggi 22 aprile 2020: no degli italiani a un eventuale governo Draghi, fiducia a #Conte… -