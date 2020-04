Silvia Provvedi pancione ed ecografia | che emozione diventare mamma Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 22 aprile 2020)ha mostrato sui social l’della sua bimba (). E’ tra le vip colche di certo non avrebbero voluto vivere la dolce attesa in un periodo di emergenza sanitaria e di lockdown ma è emozionata per la sua prima gravidanza, felice dipresto. La cantante del duo Le Donatella saràa giugno, non rivela la data prevista per il parto ma mostra il video della visita, l’, tutta l’nel vedere il volto di sua figlia. Pesa 1,370 kg, un peso che è solo amore mentre l’attesa diventa sempre più importante.nudo, mascherina e gli occhi dinon si staccando dallo schermo mentre il medico controlla che la gravidanza proceda in modo perfetto. Sono le immagini più belle perche ha superato le 29 settimane di gestazione e porta orgogliosa le ...