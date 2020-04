Signorini difende la sua conduzione del GF Vip | «Chi mi critica era abituato a conduttori

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Alfonso- Grande Fratello Vip Alfonsoil suo operato al Grande Fratello Vip 2020, che l’ha visto per la prima volta conduttore di un reality, genere in cui ha sempre ’sguazzato’ da opinionista. Lo fa rivendicando il suo schierarsi – più o meno palesemente – a favore di alcuni concorrenti e pungendo velenosamente – e un po’ a sorpresa – chi di fatto l’ha preceduto in questo genere di trasmissioni: “Alla fine del GF ho letto che non ero piaciuto come conduttore, e questo mi ha fatto sorridere, perché esprimevo delle opinioni e il conduttore non deve farlo perché deve essere super partes. Ma chi l’ha detto? Le opinioni sono un valore aggiunto per un conduttore. Chi lo dice forse erache le opinioni non le avevano proprio ed erano costretti a guardarsi ...