(Di mercoledì 22 aprile 2020) Palermo, 22 apr. (Adnkronos) – “La spiaggia dei Macconi e Marina di Acate, nel Ragusano, con i litorali inquinati dalle plastiche smaltite in agricoltura, restano al centro dell’interesse da parte del ministero dell’Ambiente. Lo conferma una nota del ministro Sergio Costa, inviata al presidente della Regione,, e alla deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, nella quale l’esponente del governo nazionale sottolinea le ‘insopprimibili necessità di risanamento” rispetto ad un’assurda realtà fatta di costruzioni abusive, serricoltura intensiva anche sulle dune, impiego incontrollato di pesticidi, inquinamento del suolo e delle falde, insabbiamento e abbruciamento delle plastiche e dei rifiuti pericolosi”. E’ quanto si legge in una nota del M5S. “Costa richiama il contesto ...

TV7Benevento : Sicilia: M5S, 'Costa scrive a Musumeci, Collaboriamo per bonificare area Macconi'... - infoitinterno : Cig, partono i primi pagamenti in Sicilia. M5s attacca: 'Ritardo vergognoso' - FocuSicilia : “Nel pentagramma della politica le note sono polemica”. Lo ha detto l’assessore regionale al Lavoro Scavone, rispon… - antoninobill : RT @blogsicilia: 'Altro che fase 2, vogliono togliere risorse alla Sicilia ed al Sud' dura accusa dei deputati del M5S - - blogsicilia : 'Altro che fase 2, vogliono togliere risorse alla Sicilia ed al Sud' dura accusa dei deputati del M5S -… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia M5S

E’ quanto si legge in una nota del M5S. “Costa richiama il contesto dell’istituzione del Parco nazionale ... al Libero consorzio comunale di Ragusa, al Comune di Acate e all’Arpa Sicilia per avviare ...Cassa integrazione per gli ex lavoratori Fortè. Lo annuncia il deputato M5S alla Camera, Antonio Lombardo. "Si tratta di una boccata d’ossigeno vitale in momento drammatico", ha detto subito dopo la ...