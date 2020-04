Si aggira tra gli scaffali e ruba prodotti nel supermercato dove lavora: sorpreso 36enne (Di mercoledì 22 aprile 2020) Gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato, con l’accusa di furto di merce esposta alla pubblica fede, un addetto al controllo e sicurezza di un noto supermercato in Via delle gondole, presso il quale collaborava. Tutto aveva inizio con la segnalazione, da parte del responsabile del personale al NUE, di aver notato un addetto alla sicurezza interna aggirarsi tra gli scaffali del reparto frigo e sottrarre alcuni prodotti, guadagnando poi l’uscita senza transitare per le casse. I poliziotti del commissariato Lido, diretto da Eugenio Ferraro, sono arrivati in pochi minuti e, perquisito l’uomo e la sua autovettura, hanno trovato, all’interno di uno zaino, mozzarelle di bufala, confezioni di tonno e tiramisù, che sono state immediatamente restituite al responsabile dell’esercizio commerciale; il ladro è stato denunciato a piede libero per ... Leggi su ilcorrieredellacitta Napoli - uomo si aggirava per la strada per affidare neonata a qualcuno

Migranti - sbarcano in 101 a Pozzallo. Il sindaco : «Così i trafficanti aggirano i “porti chiusi” per il Coronavirus»

Coronavirus - Pasqua blindata : droni in agguato e volanti in strada - per nulla facile aggirare i controlli (Di mercoledì 22 aprile 2020) Gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato, con l’accusa di furto di merce esposta alla pubblica fede, un addetto al controllo e sicurezza di un notoin Via delle gondole, presso il quale collaborava. Tutto aveva inizio con la segnalazione, da parte del responsabile del personale al NUE, di aver notato un addetto alla sicurezza internarsi tra glidel reparto frigo e sottrarre alcuni, guadagnando poi l’uscita senza transitare per le casse. I poliziotti del commissariato Lido, diretto da Eugenio Ferraro, sono arrivati in pochi minuti e, perquisito l’uomo e la sua autovettura, hanno trovato, all’interno di uno zaino, mozzarelle di bufala, confezioni di tonno e tiramisù, che sono state immediatamente restituite al responsabile dell’esercizio commerciale; il ladro è stato denunciato a piede libero per ...

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Si aggira tra gli scaffali e ruba prodotti nel supermercato dove lavora: sorpreso 36enne - CorriereCitta : Si aggira tra gli scaffali e ruba prodotti nel supermercato dove lavora: sorpreso 36enne - Patty_Rose_L : RT @BacciGloria: @Acidelius @osservando001 @vaniacavi Anch'io. Il dottor Mengele non è mai morto, in realtà. Il suo spettro si aggira sempr… - twittanfruscole : 1. Vittorio Sambri, dir. Microbiologia ASL Romagna: 'I tamponi non sono in grado di individuare il 100% dei positiv… - twittanfruscole : 2. 'margine di errore su soggetti sintomatici si aggira tra il 20 e il 30%, perché sensibilità del test può variare… -

Ultime Notizie dalla rete : aggira tra Imperia: un topo in centro si aggira tra i mastelli davanti alla biblioteca (video) SanremoNews.it Venezia, il Comune calcola una voragine Coronavirus da 300 milioni

Stilato anche un primo bilancio complessivo dei danni, a oggi, che, si aggira tra i 220 e i 240 milioni di mancati introiti per le casse dei Comuni capoluogo veneti, tra cui spiccano i 115 milioni di ...

Israele, la Giornata del Ricordo dell'Olocausto si sposta in Rete

A causa della pandemia di coronavirus, ieri si è tenuta una cerimonia virtuale. Gli incontri sono stati organizzati su Zoom. E la lettura dei nomi dei ...

Stilato anche un primo bilancio complessivo dei danni, a oggi, che, si aggira tra i 220 e i 240 milioni di mancati introiti per le casse dei Comuni capoluogo veneti, tra cui spiccano i 115 milioni di ...A causa della pandemia di coronavirus, ieri si è tenuta una cerimonia virtuale. Gli incontri sono stati organizzati su Zoom. E la lettura dei nomi dei ...