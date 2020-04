Sex and the City: Mr. Big, il nuovo look è shock e Sarah Jessica Parker commenta la foto (Di mercoledì 22 aprile 2020) Chris Noth, il Mr. Big di Sex and the City ha pubblicato la foto del suo nuovo look su Instagram e Sarah Jessica Parker ha subito commentato il post facendo impazzire i fan della coppia più amata della tv. Chris Noth, il Mr. Big dell'iconica serie Sex and the City ha svelato il suo nuovo look e si è mostrato con i capelli rasati a zero in una nuova foto su Instagram. Un look che ha lasciato senza fiato i fan ed è stato molto apprezzato da Sarah Jessica Parker, la sua storica partner nella serie televisiva. Il primo piano di un Chris Noth quasi irriconoscibile, completamente rasato a zero, è stato subito commentato da Sarah Jessica Parker. Quello di Carrie Bradshaw è stato uno dei primi like che è comparso sotto la foto pubblicata su Instagram dal suo ... Leggi su movieplayer Bombshell - arriva lo scandalo sexy della Fox News senza vittimismo né sensazionalismo

