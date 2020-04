Serie A, Spadafora: «A breve emaneremo le disposizioni» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il ministro dello Sport Spadafora ha parlato al termine della riunione con tutte le componenti della FIGC Si è conclusa la riunione in videoconferenza tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e tutte le componenti della FIGC, per discutere del protocollo per la ripresa di allenamenti e campionato. Spadafora ha commentato così l’incontro: «Ringrazio tutti i partecipanti alla riunione: ho ascoltato con grande attenzione le diverse posizioni emerse e nei prossimi giorni, dopo un confronto con il Ministro della Salute e il Comitato tecnico scientifico, emaneremo le disposizioni aggiornate in merito alla possibilità e alle modalità per una ripartenza degli allenamenti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Riparte la Serie A? La Lega ha presentato in videoconferenza il protocollo al Ministro Spadafora

Ripresa Serie A - Spadafora cambia ancora : “Dobbiamo ripartire perché lo sport ha valore economico e sociale”

Ripresa Serie A - Spadafora potrebbe far slittare l’inizio degli allenamenti (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il ministro dello Sportha parlato al termine della riunione con tutte le componenti della FIGC Si è conclusa la riunione in videoconferenza tra il ministro dello Sport Vincenzoe tutte le componenti della FIGC, per discutere del protocollo per la ripresa di allenamenti e campionato.ha commentato così l’incontro: «Ringrazio tutti i partecipanti alla riunione: ho ascoltato con grande attenzione le diverse posizioni emerse e nei prossimi giorni, dopo un confronto con il Ministro della Salute e il Comitato tecnico scientifico,leaggiornate in merito alla possibilità e alle modalità per una ripartenza degli allenamenti». Leggi su Calcionews24.com

Gazzetta_it : Il ministro #Spadafora: “Ripresa graduale degli allenamenti. Sui campionati valutiamo” - DiMarzio : #SerieA, dal bonus per i collaboratori alle date per la ripartenza: le parole di #Spadafora - passione_inter : Ripresa Serie A, conclusa la riunione. Spadafora: 'Ci confronteremo per far ripartire gli allenamenti' -… - AzzurrissimoTwi : ?? ORE DECISIVE. Lega Serie A compatta all'incontro con il Governo ?? SPADAFORA: “Nei prossimi giorni emaneremo...”… - ArturoDb72 : RT @TuttoMercatoWeb: Terminato il vertice sulla ripresa. Spadafora: 'Ora incontro con ministro Speranza per ripartenza allenamenti' https:/… -