Serie A, i club negano lo sconto a Sky: è scontro con le tv (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sky ha chiesto di poter risparmiare ma i club sono furiosi e minacciano vie legali. Lotito: «Questo è un ricatto» La lettera inviata da Sky alla Lega Serie A dove si chiedeva uno sconto e una dilazione dell’ultima rata, è stata rispedita con forza al mittente. I prossimi giorni potrebbero riaprire il dialogo ma, come riporta Il Corriere dello Sport, i club sono furiosi. De Laurentiis e Lotito erano i più arrabbiati e qualcuno avrebbe minacciato di intraprendere vie legali. Alla fine ha prevalso una linea più soft, ma solo formalmente. Come riporta il Corsport a far infuriare i presidenti è stato, oltre la tempistica, l’entità dello sconto richiesto. Sky, dal canto suo, esplora un doppio scenario: nel primo viene valutato il valore di una singola partita e viene effettuato uno sconto del 50% alle 87 gare che ancora devono ... Leggi su calcionews24 PRIMA PAGINA - CdS - "I club di Serie A votano uniti per la ripresa"

Chiariello : "I club di serie A costretti all'unanimità - merito di Adl"

