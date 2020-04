Serie A appesa alle indecisioni del governo Spadafora tentenna Le società scalpitano

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 22 aprile 2020)A sempredel. Forse si può ripartire. O forse no. Il ministro. Dopo le reiterate chiusure dei giorni scorsi, ha aperto un piccolo spiraglio nel suo intervento al Senato: “È nostra intenzione studiare un programma che permetta di ripartire con glinamenti dal prossimo 4 maggio, per poi ragionare sulla ripresa dei campionati, mettendo sempre in cima ai nostri pensieri la salute degli addetti ai lavori”. Tutto e niente. Come nella logica di un esecutivo che va a tentoni da mesi. La possibilità di rincominciare glinamenti in campo è presa solo in considerazione. E non c’è alcuna certezza di riuscire a sbloccare il campionato e assegnare lo scudetto. Le venti società di A hanno già votato all’unanimità per la ripartenza. E aspettano che ...