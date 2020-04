Senza Rimorso: posticipata la data di uscita del film con Michael B. Jordan (Di mercoledì 22 aprile 2020) Paramount ha posticipato la data di uscita di Senza Rimorso, il nuovo film tratto dai libri di Tom Clancy con star Michael B. Jordan. Senza Rimorso, il film diretto da Stefano Sollima tratto dai romanzi di Tom Clancy, ha ora una nuova data di uscita: il 2 ottobre 2020. Il debutto nelle sale americane era stato inizialmente fissato per il 18 settembre e il progetto di Paramount Pictures ora si scontrerà con il progetto sci-fi con star Tom Hanks intitolato BIOS. Paramount spera di dar vita a un nuovo franchise dedicato al personaggio di John Clark, protagonista dei romanzi scritti da Tom Clancy. Alla regia del progetto ci sarà l'italiano Stefano Sollima, mentre il protagonista di Without Remorse sarà interpretato da Michael B. Jordan. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 aprile 2020) Paramount ha posticipato ladidi, il nuovotratto dai libri di Tom Clancy con starB., ildiretto da Stefano Sollima tratto dai romanzi di Tom Clancy, ha ora una nuovadi: il 2 ottobre 2020. Il debutto nelle sale americane era stato inizialmente fissato per il 18 settembre e il progetto di Paramount Pictures ora si scontrerà con il progetto sci-fi con star Tom Hanks intitolato BIOS. Paramount spera di dar vita a un nuovo franchise dedicato al personaggio di John Clark, protagonista dei romanzi scritti da Tom Clancy. Alla regia del progetto ci sarà l'italiano Stefano Sollima, mentre il protagonista di Without Remorse sarà interpretato daB.. ...

Una cosa è fare il professionista, un’altra è litigare con tutti senza un perché. Ho oltrepassato tante volte il limite». Indovinate chi l’ha detto? Antonio Cassano, ovviamente, che non perde ...

Paramount ha posticipato la data di uscita di Senza Rimorso, il nuovo film tratto dai libri di Tom Clancy con star Michael B. Jordan. Senza rimorso, il film diretto da Stefano Sollima tratto dai

