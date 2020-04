Senza lockdown in Italia 70 mila morti. Dopo il 4 maggio rischio alto (Di mercoledì 22 aprile 2020) Le misure draconiane adottate dall’Italia hanno contenuto il virus e limitato i decessi da Covid-19. È quanto emerge da uno studio Italiano pubblicato su Nature Medicine dal team di Giulia Giordano dell’Università di Trento. I ricercatori hanno usato un nuovo modello matematico per mappare l’andamen Leggi su iltempo Coronavirus - senza il lockdown ci sarebbero stati tra “i 600 mila e gli 800 mila morti”

Coronavirus - senza il lockdown ci sarebbero stati tra “i 600 mila e gli 800 mila morti”

Senza mascherine lockdown bis Task force già pronta a richiudere (Di mercoledì 22 aprile 2020) Le misure draconiane adottate dall’hanno contenuto il virus e limitato i decessi da Covid-19. È quanto emerge da uno studiono pubblicato su Nature Medicine dal team di Giulia Giordano dell’Università di Trento. I ricercatori hanno usato un nuovo modello matematico per mappare l’andamen

c_appendino : ? Torino deve ripartire presto e in sicurezza. Non possiamo chiedere ai torinesi di continuare a stare a casa ancor… - agorarai : La Lombardia ha salvato il Meridione? 'No. Senza il lockdown dell'Italia non avremmo salvato il centro-sud. Non mi… - MattiaSignorini : @crazybalzano @Cristiano_Or @you_trend Senza il lockdown sarebbe tutto moltiplicato per 10 - Andyphone : RT @tempoweb: Senza il #lockdown in Italia 70mila morti. Dal 4 maggio cresce il rischio #coronavirus - Angelika666969 : RT @tempoweb: Senza il #lockdown in Italia 70mila morti. Dal 4 maggio cresce il rischio #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Senza lockdown Senza lockdown in Italia 70 mila morti. Dopo il 4 maggio rischio alto Il Tempo Senza lockdown in Italia 70 mila morti. Dopo il 4 maggio rischio alto

«Se le avessimo rimosse dal 9 aprile, solo nel primo anno avremmo avuto 70mila decessi legati a Covid-19 nel nostro Paese - spiega Giordano - Ma un liberi tutti il 4 maggio, senza una campagna ...

Pil Italia a -20-25% ad aprile, secondo gli economisti Ref

Secondo la congiuntura mensile pubblicata da Ref Ricerche nel secondo trimestre il Pil scenderà del 15%, mentre nel 2020 si registrerà un tonfo dell’8,3% L’emergenza Covid-19 ha colpito in maniera ...

«Se le avessimo rimosse dal 9 aprile, solo nel primo anno avremmo avuto 70mila decessi legati a Covid-19 nel nostro Paese - spiega Giordano - Ma un liberi tutti il 4 maggio, senza una campagna ...Secondo la congiuntura mensile pubblicata da Ref Ricerche nel secondo trimestre il Pil scenderà del 15%, mentre nel 2020 si registrerà un tonfo dell’8,3% L’emergenza Covid-19 ha colpito in maniera ...