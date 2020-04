Sentono rumori dalla tapparella della finestra | agghiacciante | saltano fuori 71…

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Gli inquilini di un appartamento situato all’ultimo piano di una palazzina condominialedeiprovenire dal cassone… Avvicinandosi per controllare al suo interno hanno fatto una scoperta sconvolgente. I proprietari dell’abitazione, ipotizzando che isi riferissero alla presenza massiccia di nidi di uccelli, hanno chiamato una ditta di disinfestazione. Ma non appena gli esperti hanno controllato lo stato, si sono trovati davanti ad una scoperta incredibile. Ad occupare il cassoneinfatti, non erano uccelli, bensì 71 pipistrelli, svegliati bruscamente dal letargo. Fatta la scoperta sconvolgete e inaspettata, gli inquilini si sono preoccupati di dare l’allerta e hanno contattato lo Zoo di Zurigo, che ha ricoverato tutti gli esemplari presso il pronto soccorsostruttura. ...