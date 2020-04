Secondo la Fao il coronavirus provocherà carestie in almeno 30 paesi nel mondo (Di mercoledì 22 aprile 2020) Un panettiere in Sudan (foto: ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images)In almeno 30 paesi del mondo potrebbero scatenarsi carestie a causa del coronavirus, facendo aumentare il numero di persone che soffrono di fame da 135 a 250 milioni. È questo il bilancio drammatico contenuto nell’ultimo report pubblicato dal World Food Programme (Wfp), l’organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare. “Non stiamo parlando di persone che vanno a letto affamate: stiamo parlando di condizioni estreme, di uno stato di emergenza. Se non procuriamo cibo alle persone, le persone moriranno”, ha spiegato al Guardian, commentando i dati, il direttore del programma David Beasley. Una prospettiva che interesserà paesi come lo Yemen, il Congo, l’Afghanistan, il Venezuela, l’Etiopia, il Sudan, la Siria e la Nigeria, già in ... Leggi su wired Secondo la Fao - le scorte mondiali di cibo potrebbero iniziare a diminuire (Di mercoledì 22 aprile 2020) Un panettiere in Sudan (foto: ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images)In30delpotrebbero scatenarsia causa del, facendo aumentare il numero di persone che soffrono di fame da 135 a 250 milioni. È questo il bilancio drammatico contenuto nell’ultimo report pubblicato dal World Food Programme (Wfp), l’organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare. “Non stiamo parlando di persone che vanno a letto affamate: stiamo parlando di condizioni estreme, di uno stato di emergenza. Se non procuriamo cibo alle persone, le persone moriranno”, ha spiegato al Guardian, commentando i dati, il direttore del programma David Beasley. Una prospettiva che interesseràcome lo Yemen, il Congo, l’Afghanistan, il Venezuela, l’Etiopia, il Sudan, la Siria e la Nigeria, già in ...

