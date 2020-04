«Se usiamo il Fondo salva-Stati il governo cade» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ignazio Corrao, eurodeputato del MoVimento 5 Stelle che insieme a Piernicola Pedicini e Rosa D’Amato hanno votato contro la risoluzione con le misure Ue per la ripresa economica in dissenso con il loro partito, rilascia oggi un’intervista a Repubblica che il governo cade se usa il MES e il Fondo salva-Stati: «Che ci sia un problema nel Movimento è evidente». Lei ha definito il reggente Vito Crimi un “abusivo”. «Magari il termine è eccessivo, ma Di Maio si è dimesso da capo politico a gennaio, da regolamento il facente funzioni deve convocare elezioni per la leadership entro un mese. Crimi non lo ha fatto e oggi chi porta al governo le posizioni dell’M5S lo fa senza un mandato politico». Vuole Di Battista leader? «Penso che Di Battista sarebbe la persona giusta perché è rimasto fuori da ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ignazio Corrao, eurodeputato del MoVimento 5 Stelle che insieme a Piernicola Pedicini e Rosa D’Amato hanno votato contro la risoluzione con le misure Ue per la ripresa economica in dissenso con il loro partito, rilascia oggi un’intervista a Repubblica che ilse usa il MES e il: «Che ci sia un problema nel Movimento è evidente». Lei ha definito il reggente Vito Crimi un “abusivo”. «Magari il termine è eccessivo, ma Di Maio si è dimesso da capo politico a gennaio, da regolamento il facente funzioni deve convocare elezioni per la leadership entro un mese. Crimi non lo ha fatto e oggi chi porta alle posizioni dell’M5S lo fa senza un mandato politico». Vuole Di Battista leader? «Penso che Di Battista sarebbe la persona giusta perché è rimasto fuori da ...

Ultime Notizie dalla rete : usiamo Fondo «Usiamo l’avanzo di bilancio come fondo di garanzia per le piccole imprese familiari» IlPiacenza Il discorso e le scuse che avremmo voluto sentire da Giuseppe Conte

Quello italiano è un sistema troppo disfunzionale, con tare, problemi di fondo, zone grigie e interessi che ci hanno impedito di prendere le decisioni corrette con le giuste tempistiche e il doveroso ...

Conte, dal 4 maggio l'Italia riavvia i motori. Decreto da 50 miliardi

Ebbene, a questo strumento, che pure il pasionario del M5S Alessandro Di Battista, ritiene ormai impossibile non usare, Conte continua a dire no ... In particolare, la proposta italiana prevede che ...

Ebbene, a questo strumento, che pure il pasionario del M5S Alessandro Di Battista, ritiene ormai impossibile non usare, Conte continua a dire no ... In particolare, la proposta italiana prevede che ...