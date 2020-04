FirenzePost : Scavo Tav Firenze: Comitato No tunnel tav contro ripresa lavori -

Ultime Notizie dalla rete : Scavo Tav

Firenze Post

FIRENZE – In merito alla possibile ripresa dei lavori per lo scavo del tunnel tav sotto Firenze abbiamo ricevuto questo comunicato del Comitato No Tunnel Tav: «Sul quotidiano Repubblica di venerdì 17 ...La gara d’appalto del consorzio Cepav Due per lo scavo meccanizzato del “Tunnel di Lonato” è stata aggiudicata a Seli ... Proprio relativamente alle questioni legate alla pandemia, nelle scorse ...