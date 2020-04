Scafista per necessità/ 26enne del Gambia assolto dal giudice “Agito sotto minaccia” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Scafista per necessità: la vicenda di un 26enne “trafficante” che è stato assolto dal tribunale di Agrigento perchè ha agito sotto minaccia di morte Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 22 aprile 2020)per necessità: la vicenda di un“trafficante” che è statodal tribunale di Agrigento perchè ha agitominaccia di morte

Uno scafista è stato assolto perchè ha svolto quel ruolo per necessità. E’ questa la sentenza emessa dal giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, come riferito dai ...

Agrigento. “Scafista per necessità”: Giudice lo assolve

Scafista per necessità: il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Agrigento ha assolto un uomo africano “perché il fatto non costituisce reato, avendo agito per bisogno”. Lo stesso pubblico ...

