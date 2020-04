Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma – Lespostate sul“torneranno su altre poste come liquidita’ allee alle, con modalita’ diverse. Poi vedremo come: c’e’ chi dice a credito e chi aperduto. Lo vedremo dopo. In questo momento, almeno per quanto mi riguarda, siamo nella fase della costruzione di un provvedimento che abbia un senso con l’individuazione diche possono essere utilizzate attraverso il confronto con i vari assessori”. Cosi’ l’assessore al Bilancio della Regione Lazio, Alessandra, nel corso della seconda parte della riunione della commissione della Pisana dedicata alla riprogrammazione dinon impegnate da destinare all’emergenza19.