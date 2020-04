Sanzioni Usa e richiesta prestito Fmi | Rohani coinvolge anche Conte

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 22 aprile 2020) In questi giorni ha riaperto lo storico bazar di Teheran: saracinesche alzate per i negozi ma non per ristoranti e caffè, e ripartenzaper altre attività considerate a “medio-rischio” (quelle a “basso rischio” erano già partite l’11 aprile). L’avvio di quella che per l’Iran è già la fase due della ripartenza – quando quasi 1.300 nuovi contagi ne hanno portano ieri il totale a circa 85 mila, e 88 nuove vittime hanno portato quello dei decessi a quasi 5.300 – evidenzia l’urgenza con cui il Paese deve ripartire per non subire ulteriori danni dalla pandemia su un’economia già provata da due anni diUsa. Ma l’evento ha significativamente coinciso con alcune telefonate del presidente Hassanai governanti di alcuni paesi amici, fra i qualiil ...