Santo del Giorno 22 Aprile: San Leonida di Alessandria (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il Santo del Giorno 22 Aprile è San Leonida di Alessandria, un martire cristiano vissuto fra il II ed il III secolo d.C. Egli è noto con l'appellativo di "padre di Origene", poiché fra i suoi sette figli ci fu anche il grande scrittore. Ma vediamo meglio chi era Leonida e come visse. Santo del Giorno 22 Aprile: informazioni biografiche su San Leonida di Alessandria Leonida nacque ad Alessandria d'Egitto sul finire del II secolo d.C. Maestro di retorica, ebbe sette figli e al primogenito, Origene, impartì un'educazione culturalmente vastissima. Il bambino era talmente precoce e assetato di sapere, che Leonida fu costretto a frenarlo. Si dice che il padre fosse solito baciare il petto del figlio quando quest'ultimo dormiva, impressionato dal fervore spirituale e di conoscenza dimostrato dal ragazzo. La persecuzione, il ...

Il Papa ieri ha parlato delle tre divisioni che segnano ogni epoca dell’età cristiana ma più in generale dell’umanità, ovvero soldi, vanità e chiacchiericcio: proprio seguendo lo Spirito Santo, ...

Lory Del Santo è seriamente preoccupata per la grave crisi economica causata dall’emergenza coronavirus. Anche i personaggi del mondo dello spettacolo sono fermi ai box e non sanno quando potranno ...

