(Di mercoledì 22 aprile 2020) E’ scattato l’arresto aiper ildi Sandeve rispondere di istigazione alla corruzione e corruzione nell’esercizio della funzione. Il provvedimento è stato notificato dai Carabinieri della Compagnia di Soverato che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti, emessa dal Gip di Catanzaro, Claudio Paris, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. Ad indagare i Carabinieri sotto la direzione del procuratore della Repubblica, Nicola Gratteri, dal procuratore aggiunto, Giancarlo Novelli, e dal sostituto procuratore Graziella Viscomi. L’inchiesta è nata la scorsa estate dopo la denuncia di un amministratore locale del comprensorio soveratese, in relazione ad un presunto caso di corruzione nell’ambito dell’iter per la ...

MediasetTgcom24 : Arrestato per corruzione il sindaco di San Vito sullo Ionio (Catanzaro) #AlessandroDoria - Laprimapagina : #Catanzaro San Vito sullo Ionio. Ai domiciliari il sindaco Alessandro Doria - rotaruchristina : RT @MediasetTgcom24: Arrestato per corruzione il sindaco di San Vito sullo Ionio (Catanzaro) #AlessandroDoria - calabrianewsit : Corruzione: arrestato Sindaco di San Vito sullo Jonio - - richardjourney2 : RT @Barbara20993343: San Vito,Polignano a Mare Puglia,Italy ???? Se dovessi dare un agettivo a queste immagini sarebbe:FANTASTICO Buon gior… -

Ultime Notizie dalla rete : San Vito

Il Friuli

A Zoppola 14 vittime, a San Vito 5. Il procuratore Tito: «In alcune strutture hanno contenuto i contagi, in altre no» PORDENONE. La Procura di Pordenone ha aperto un’inchiesta per far luce sulle ...Il provvedimento di arresto del sindaco di San Vito sullo Ionio, Alessandro Doria, scaturisce da una attività investigativa che ha avuto inizio nell'estate del 2019 a seguito della denuncia di un ammi ...