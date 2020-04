San Lorenzo Maggiore, Antinora: “Buoni spesa ancora non distribuiti” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minuti ‘’La difficile situazione che la nostra comunità sta attraversando impone un ancora Maggiore senso di responsabilità e di impegno istituzionale nella programmazione della cosa pubblica. Anzitutto chiedo che si proceda celermente con l’erogazione dei buoni spesa alimentari: ci troviamo dinanzi ad una fase di emergenza, con tante famiglie in grande difficoltà e non si può chiedere alle stesse di sostenere il prezzo della inefficienza di questa Amministrazione, le amministrazioni locali di paesi limitrofi hanno erogato i buoni da più di una settimana, in questo frangente credo si abbia l’obbligo di agire subito.’’ Si apre così l’intervento del consigliere comunale di opposizione, Lorenzo Antinora. ‘’ Nei giorni scorsi bisognava – prosegue – ... Leggi su anteprima24 Sanlorenzo - ok assemblea a bilancio 2019 e aumento capitale Piano Stock Option 2020

Riapertura Farmacia a Tor San Lorenzo - Edelvais (FDI) : «Soddisfazione per la notizia ma il passato non si cancella»

Tor San Lorenzo - riapre la farmacia comunale (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minuti ‘’La difficile situazione che la nostra comunità sta attraversando impone unsenso di responsabilità e di impegno istituzionale nella programmazione della cosa pubblica. Anzitutto chiedo che si proceda celermente con l’erogazione dei buonialimentari: ci troviamo dinanzi ad una fase di emergenza, con tante famiglie in grande difficoltà e non si può chiedere alle stesse di sostenere il prezzo della inefficienza di questa Amministrazione, le amministrazioni locali di paesi limitrofi hanno erogato i buoni da più di una settimana, in questo frangente credo si abbia l’obbligo di agire subito.’’ Si apre così l’intervento del consigliere comunale di opposizione,. ‘’ Nei giorni scorsi bisognava – prosegue – ...

57Sergeeva : RT @MiguelCalabria3: L’estasi mistica è il piacere dello spirito? È il punto culminante dell’esperienza che l’essere umano fa di Dio? @gor… - pin_klo : RT @Radiondarossa: Video collettivo per salutare Salvatore Ricciardi uno dei nostri redattori. La sua voce durante La Conta, un'intervista… - minouetitti : RT @DinamoPress: Nel quartiere romano di San Lorenzo è iniziata in questi giorni la raccolta di generi alimentari davanti ai supermercati:… - DinamoPress : Nel quartiere romano di San Lorenzo è iniziata in questi giorni la raccolta di generi alimentari davanti ai superme… - Moruzzi_Monete : Anche se il nostro negozio di Roma è chiuso, la nostra attività online prosegue e potete continuare a ordinare ciò… -

Ultime Notizie dalla rete : San Lorenzo San Lorenzo, parte la distribuzione dei pacchi alimentari DinamoPress Animali padroni delle città svuotate dal Coronavirus: i cinghiali passeggiano in strada

A San Lorenzo al lago di Fiastra sono stati i cinghiali, ad essere protagonisti di una passeggiata in paese, all'ora dell'aperitivo, martedì intorno alle 19. Ad immortalarli con il cellulare è stato ...

“Non voglio cambiare pianeta”, docutrip in bici per Jovanotti

S’intitola “Non voglio cambiare pianeta” il docutrip musical-avventuroso in sedici puntate di Lorenzo Cherubini, online dal 24 aprile sulla piattaforma digitale della Rai. Un viaggio nel viaggio: ...

A San Lorenzo al lago di Fiastra sono stati i cinghiali, ad essere protagonisti di una passeggiata in paese, all'ora dell'aperitivo, martedì intorno alle 19. Ad immortalarli con il cellulare è stato ...S’intitola “Non voglio cambiare pianeta” il docutrip musical-avventuroso in sedici puntate di Lorenzo Cherubini, online dal 24 aprile sulla piattaforma digitale della Rai. Un viaggio nel viaggio: ...